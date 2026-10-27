“Expresiones son para abrir el debate”: Vega ante declaraciones de Marco Bonilla vs Morena

Luego de que ayer el Coordinador de la Defensa de la patria, de la familia y la Libertad, Marco Bonilla diera a conocer una frase “Chin%$# a su madre Morena”, la diputada presidenta del congreso y también panista Joceline Vega dio a conocer que son expresiones que en muchas ocasiones el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) ha realizado en contra del PAN.

“Bueno, definitivamente eso es una posición que hace el coordinador, es una expresión que el manifiesta. Yo creo que el debate, pues se debe abrir en varios sentidos, está solamente es una expresión, digo, también ellos hacen varias expresiones o comunican de alguna u otra manera, pero pues siempre yo creo que debemos de tener respeto hacia todo lo que estamos haciendo cada persona, cada funcionario y en el puesto en el que nos desempeñamos”, comentó.

Asegura que no es la primera vez que se dan este tipo de expresiones, que se han dado mutuamente, además que hacen parte del debate.

Cabe destacar que ayer Marco Bonilla en entresvista en el marco del Primer Foro de Ideas realizado en Lago Di Como realizó estas declaraciones.