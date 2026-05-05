Bajo liderazgo de Gilberto Loya, SSPE detiene a presunto homicida en Ciudad Juárez con arma y droga

Como parte de las acciones estratégicas para combatir delitos de alto impacto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, informó la detención de un masculino presuntamente vinculado al delito de homicidio doloso, en hechos registrados en Ciudad Juárez.

La intervención fue realizada por elementos de la Dirección General de Investigación Especializada en Delitos Prioritarios, adscritos a la Subsecretaría de Estado Mayor, quienes desplegaron un operativo derivado de un reporte al sistema de emergencias 911 y trabajos de inteligencia en coordinación con la Dirección de Análisis Táctico.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Montes del Cantal y Cedros del Valle, en la colonia Valle de Oriente, donde fue localizado y detenido Eduardo Henri R.T, tras una inspección preventiva en la que se le aseguró un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, abastecida, así como tres envoltorios con hierba seca con características propias de la marihuana.

Durante la acción, también fue asegurado un vehículo relacionado con el detenido, el cual quedó a disposición de la autoridad correspondiente como parte de las investigaciones.

El individuo fue informado de sus derechos y trasladado ante la Fiscalía General del Estado, Zona Norte, donde se dará seguimiento a las indagatorias por delitos contra la salud y su probable participación en homicidio.

La SSPE reitera su compromiso de continuar fortaleciendo las labores de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional para garantizar la seguridad de las y los chihuahuenses.