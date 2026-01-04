Bajará la temperatura y habrá viento este domingo


El frente frío núm. 26 se extenderá sobre el noreste del territorio nacional, originará descenso de temperatura en dicha región, así como viento con rachas de 30 a 50 km/h en Coahuila y Nuevo León.

Simultáneamente, un segundo frente frío se mantendrá muy próximo al noroeste de México y en combinación con la corriente en chorro subtropical, generarán descenso de temperatura y rachas fuertes de viento en la mencionada región, así como chubascos en Baja California.

Por otra parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico propiciará lluvias y chubascos en zonas del occidente, sur y sureste del país.

A su vez, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera favorecerá tiempo estable, con predominio de cielo despejado y baja probabilidad de lluvia sobre el resto de la República Mexicana; manteniéndose ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

  • Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León.

• • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

enero 4, 2026 6:34 am

En otras noticias:

error: Content is protected !!