Avanza Morena con instalación de 10 Consejos Municipales en Chihuahua; continuará en el resto del estado

Durante el fin de semana, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua instaló los primeros 10 Consejos Municipales como parte de la estrategia de fortalecimiento territorial en la entidad.

Brighite Granados, presidenta del CCE de Morena, informó que en la totalidad de los municipios se logró quórum, lo que permitió llevar a cabo la instalación formal de los órganos municipales.

Explicó que los Consejos Municipales están integrados por las presidentas, presidentes, secretarias y secretarios de los comités seccionales electos previamente en asambleas, conformándose con la totalidad de representantes en cada municipio.

“El compromiso que tienen nuestras presidentas, presidentes, secretarias y secretarios por avanzar con nuestro movimiento es la fuerza de esta estructura, la voluntad con la que la defensa de la transformación se construirá en Chihuahua”, declaró.

Precisó que el sábado 28 de marzo se instalaron los Consejos Municipales de Morena en los municipios de Balleza, Coronado, Galeana, Gómez Farías y Guadalupe, mientras que el domingo 29 el proceso continuó en Guerrero, Ignacio Zaragoza, Manuel Benavides, Matachí y Matamoros.

Enfatizó que la participación de las y los integrantes de los comités municipales refleja el compromiso de la estructura territorial del movimiento de la Cuarta Transformación en el estado.

“Hemos podido avanzar con estas tareas de organización gracias a la gran voluntad del pueblo de Chihuahua al pertenecer a este movimiento”, declaró la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua.

Brighite Granados adelantó que el próximo 11 de abril continuará la instalación de Consejos Municipales en Guachochi, San Francisco de Borja, Ascensión, Rosales y Parral, mientras que el 12 del mismo mes se llevarán a cabo en Ojinaga, Bachíniva, Riva Palacio y Temosáchic.