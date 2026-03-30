Fertilizantes alcanzan hasta un 25% de incremento; señala CEACH

El presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) Arturo González Ruiz dio a conocer que el precio de los fertilizantes ha incrementado hasta un 25%, esto ha sido un impacto fuerte para los agricultores aunado con el tema del alza al precio del combustible.

En este sentido el líder agropecuario, comentó que esto se debe al conflicto bélico que hay en el medio oriente que llega a ser una problemática que ha derivado a un incremento al combustible diésel, gasolina y más derivados, que llega a afectar a los productores del campo.

“Ya va a un incremento de alrededor del 17 al 25% el incremento es muy fuerte, sobre todo porque estamos en muchos productos, sobre todo los granos básicos como el maíz, maíz blanco, maíz amarillo, sorgo, avena, estamos apenas en la línea con los costos de producción este incremento verdaderamente nos pone a patinar, como diríamos, los pone más complicada todavía el asunto”, comentó.

El en sector agricultor es necesario el combustible diésel así como los fertilizantes que en su mayoría son provenientes de cadenas mundiales esto ha dado paso al incremento de alimentos de la canasta básica, como ejemplo está el tomate el cual ha llegado a los 60 pesos por kilo.

Cabe destacar que por el momento hay crisis en el sector agricultor no solo en combustible, sino en sequía, y temas del agua por lo cual prende nuevamente una alerta para el productor pequeño.