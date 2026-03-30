Megabachetón 2026; 1er trimestre rehabilitó más de 22 mil km de la Red Carretera Federal Libre de peaje

En obras de conservación periódica se intervinieron 434 km; destaca la utilización de Trenes de pavimentación

En trabajos de conservación rutinaria se atendieron 21 mil 807 km y 22 mil 444 baches

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informa que, a tres meses del inicio del MegaBachetón 2026, se han atendido 22 mil 241 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje, tanto en conservación periódica como rutinaria.

Los trabajos se despliegan en cinco regiones: noroeste, centro-occidente, centro, noreste y sur-sureste, para garantizar la cobertura de todo el país.

La dependencia detalló que, en obras de conservación periódica se rehabilitaron 434 kilómetros de carreteras federales, de los cuales en 225 km se emplearon Trenes de Pavimentación.

Actualmente, están en operación 20 Trenes de Pavimentación y este año se adquirirán otros 11, para que todas las entidades del país cuenten con un equipo especializado de última generación, lo que permitirá avanzar con rapidez en la rehabilitación de las vías.

La SICT precisó que, en conservación periódica, en los primeros tres meses de 2026, se laboró con 135 cuadrillas y mil 650 trabajadores.

Asimismo, de enero a marzo, en conservación rutinaria se realizaron actividades diarias y continuas para mantener la funcionalidad y seguridad de las vialidades.

Se intervinieron 21 mil 807 kilómetros, en los que se repararon 22 mil 444 baches; en estas obras se laboró con 192 cuadrillas, mil 152 trabajadores y 576 equipos.

De acuerdo con los objetivos de la SICT, durante el presente año el MegaBachetón 2026 contempla una inversión de 50 mil millones de pesos para una meta de 18 mil km en obras de conservación periódica y más de 45 mil kilómetros en conservación rutinaria, lo que generará 100 mil empleos.

En estas tareas destaca el diagnóstico semanal que se lleva a cabo, a través del Centro Estratégico de Control y Seguimiento, para recorrer la Red Carretera Federal, detectar baches y atenderlos en un lapso máximo de 72 horas.

De esta manera, la SICT responde a una de las principales demandas de la ciudadanía y refrenda su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura carretera, en beneficio del desarrollo económico y la conectividad de todo el país.