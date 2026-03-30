“Se está llegando al consenso”: Presidente del Congreso confirma que “es muy probable” que terna para la CEDH se vote este martes

Guillermo Ramírez, presidente del Congreso del Estado, confirmó que están próximos a llegar a un consenso para elegir a la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), por lo que afirmó que “es muy probable” que la terna de vote en el Pleno este martes.

“Es muy posible que mañana se vote la terna para elegir al próximo titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Parece que se está llegando al consenso y es muy probable que mañana tengamos ya las condiciones idóneas para poder establecer esta votación”, confirmó Ramírez Gutiérrez.

El presidente del Poder Legislativo recordó que “cada diputado es libre de ejercer su voto como ellos creen”.

Respecto al correo del que dio a conocer el coordinador de la bancada de Morena, Cuauhtémoc Estrada, en el que supuestamente se denunciaba que una de las integrantes incumplía con la idoneidad, el diputado Guillermo Ramírez informó que “los perfiles cumplen con los requisitos que establecía la convocatoria. Desconozco qué decía el correo, qué era a lo que hacía alusión el correo, pero checando con la Secretaría, les digo que todos los perfiles que están en la terna cumplen con los requisitos establecidos en la convocatoria”.