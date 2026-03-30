Anuncia Municipio suspensión del servicio de recolección de basura los próximos 3 y 4 de abril

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos informa a la población en general que el servicio de recolección de basura se suspenderá los próximos viernes 3 y sábado 4 de abril por Semana Santa.

Este servicio se estaría reanudando hasta el lunes 6 de abril en los horarios y frecuencias regulares, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar las previsiones necesarias.

De igual forma, el relleno sanitario permanecerá cerrado los próximos viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de abril.

Es importante mencionar que además de los días en mención, los empleados de la recolección de basura tienen de asueto solo los días 25 de diciembre y 1 de enero de cada año.

Asimismo, se pone a disposición de la población el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC) en el número 072 y la aplicación “Marca el Cambio” para realizar reportes correspondientes a la recolección de basura.