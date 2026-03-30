Celebran comunidades indígenas de la capital inicio de la Semana Santa Rarámuri

Más de 400 miembros de las comunidades indígenas asentadas en la ciudad de Chihuahua participaron en la ceremonia de bendición de ramos, en la Plaza del Ángel, que marca el inicio de la Semana Santa Rarámuri.

El evento fue acompañado por la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI), y Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (Fodarch), mismo que estuvo enmarcado por las danzas tradicionales.

El titular de la SPyCI, Enrique Rascón Carrillo, dijo durante el evento que el Gobierno del Estado impulsa acciones que promueven la inclusión y el reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios, así como el respeto a sus tradiciones y formas de organización.

“La participación de las y los danzantes de comunidades indígenas urbanas de la capital en la bendición de ramos, representa un encuentro profundo entre la fe, la identidad y la memoria de nuestros pueblos”, señaló.

Añadió que estos actos visibilizan la riqueza cultural con que cuenta la ciudad y fortalecen el respeto por las tradiciones que dan sentido de comunidad, y que desde la dependencia que él encabeza, se reconocen y acompañan estas expresiones como parte viva del patrimonio.

Tras proceder a la bendición de los ramos, el sacerdote José Manuel Granados Ávila, párroco del templo de San José de los Tarahumaras, ofició la misa en la que dio un mensaje de unidad, esperanza y respeto.

El evento contó con la presencia de Víctor Martínez, jefe de la oficina de representación en Chihuahua, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; Nayeli Ontiveros, titular de Fodarch; Karla Fuentes, comisionada del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) y las regidoras Joni Barajas y Nina García.