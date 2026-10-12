Avanzan investigaciones de DSPM en homicidios; van 14 en el mes

El comisario Julio César Salas González dio a conocer que se están avanzando en los temas de seguridad con un trabajo de investigación que ha arrojado con la detención de presuntos responsables de homicidios en la capital, destacando que en lo que va del mes se han registrado 14 homicidios.

“La detención tan importante de grupos especiales en el tema de la agencia y el homicidio de Fashion mall que fue un trabajo de horas de investigación y compromiso”, comentó.

En este sentido el directo de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, señaló que se ha dado un avance en el caso de la joyería asaltada en pleno centro, asimismo destaca la disminución de homicidios.

“El tema de la joyería va avanzando, 14 homicidios en lo que va del mes vamos positivos en comparación al mes anterior”, comentó.

Nuevamente refrenda su apoyo y agradecimiento a los elementos de su corporación esto debido al gran trabajo, estrategia y dedicación en operaciones estratégicas que han sido fundamentales,