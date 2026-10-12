“Paridad de género en elecciones, tema para partidos”; señala René Chavira

Ante los nuevos lineamientos de paridad de género aprobados por el Consejo del Instituto Estatal Electoral (IEE), el alcalde René Chavira comentó que es un proceso que deberán ser tema para los partidos políticos.

“Efectivamente se le debe de dejar esa atribución a los partidos políticos para que puedan decidir en qué municipios debe haber una candidatura encabezada por una mujer u hombre en todo caso esto se debe resolver en los congresos por qué esto debe de ser de los partidos”, comentó.

Se señaló que cinco municipios tendrán que cambiar sus candidaturas para darle paso a la participación de las mujeres, esto decidido por el IEE.

Cabe destacar que este proceso electoral ya cuenta con impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE) por parte de algunos partidos políticos.