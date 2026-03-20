Autorizan salida de chihuahuense en Dubái, pero sigue sin vuelos disponibles

El ingeniero hidráulico chihuahuense Héctor Porras Dávila recibió autorización para salir de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, tras permanecer cerca de tres meses varado junto con su esposa debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente. La notificación fue emitida por la Embajada de México, lo que representa un avance en su proceso de retorno, luego de un periodo marcado por restricciones aéreas, cancelación de vuelos y condiciones de riesgo en la región.

A pesar de contar ya con el permiso para abandonar el país, la salida no se ha concretado debido a la limitada disponibilidad de vuelos comerciales y a la inestabilidad en las operaciones aeroportuarias. La suspensión de rutas por diversas aerolíneas y el alto costo de los pocos vuelos disponibles han complicado el traslado, además de que los constantes ataques en la zona han provocado interrupciones en el servicio aéreo, lo que mantiene la incertidumbre sobre cuándo podrá realizarse el viaje.

Durante su estancia, Porras Dávila permaneció inicialmente en Abu Dhabi y posteriormente fue trasladado a Dubái, donde continúa a la espera de condiciones seguras para salir. El contexto del conflicto ha implicado la activación constante de alertas de seguridad y restricciones de movilidad, por lo que el chihuahuense se mantiene atento a las indicaciones de autoridades mexicanas mientras se concreta su salida del país y eventual regreso a Chihuahua.