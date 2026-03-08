“Aún falta camino por recorrer, pero quiero decirles que no están solas”: Maru por el 8M

En el marco del Día de la Mujer, la gobernadora Maru Campos publicó un mensaje en sus redes sociales para reconocer la lucha de las mujeres, además de resaltar que aún falta camino por recorrer:

En este Día Internacional de la Mujer, reconocemos la fuerza, la valentía y el camino que tantas mujeres han abierto para las que venimos detrás. Es una fecha que vivimos con memoria, recordando la lucha de muchas que nos precedieron, pero también como un momento para alzar la… pic.twitter.com/cMumftzBBi — Maru Campos (@MaruCampos_G) March 8, 2026

“En este Día Internacional de la Mujer, reconocemos la fuerza, la valentía y el camino que tantas mujeres han abierto para las que venimos detrás.

Es una fecha que vivimos con memoria, recordando la lucha de muchas que nos precedieron, pero también como un momento para alzar la voz frente a las injusticias y violencias que muchas mujeres aún enfrentan y que no deberían formar parte de sus vidas.

Aún falta camino por recorrer, pero quiero decirles con claridad que no están solas. Cuentan conmigo, hoy y siempre”, señaló la jefa del Ejecutivo chihuahuense.