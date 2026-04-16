Aumento al precio de la tortilla es inminente, productores acordarán el precio

Los productores de tortillero en la Ciudad de México se preparan para un nuevo incremento en el precio del kilo de tortilla, impulsado por el encarecimiento de la masa, la harina y otros insumos básicos. Comerciantes anticipan que el costo podría subir de 22 a hasta 25 pesos en los próximos días.

Durante recorridos en distintas colonias, los propietarios de tortillerías señalaron que los márgenes se han reducido al mínimo, obligándolos a replantear sus precios para mantener la viabilidad de sus negocios, pese al reclamo de la presidenta Claudia Sheinbaum de que no hay justificación para encarecer el alimento básico de la dieta mexicana.

El alza, responden los productores de tortillas, responde a una presión constante en sus costos de operación.

El ajuste en precios, explican, se definirá mediante acuerdos entre tortilleros en distintos puntos de la ciudad.