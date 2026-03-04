Aumentan vuelos de repatriación tras cierre aéreo en Medio Oriente por conflicto con Irán

Londres / Hong Kong. Decenas de vuelos de repatriación tenían previsto partir de Medio Oriente este miércoles, mientras los gobiernos se apresuran a traer de vuelta a casa a decenas de miles de ciudadanos varados en medio de la intensificación del conflicto de Estados Unidos e Israel con Irán.

Este miércoles, los cielos de la mayor parte de Medio Oriente permanecían vacíos de aviones comerciales, y los principales centros de transporte del golfo Pérsico, incluyendo el aeropuerto internacional más transitado del mundo, en Dubái, permanecían cerrados en su mayor parte por quinto día consecutivo, en la mayor interrupción del tráfico aéreo desde la pandemia del COVID-19.

Los primeros vuelos de repatriación debían partir hacia Reino Unido y Francia mientras Emiratos Árabes Unidos abrió corredores especiales para permitir que algunos ciudadanos regresen a casa. Normalmente, miles de vuelos comerciales despegarían diariamente de la región.

Los turistas varados y algunos expatriados también han intentado encontrar su propia salida.

“Lo estamos haciendo con cautela”, dijo el ministro de Finanzas francés, Roland Lescure. El Gobierno francés dijo que para el miércoles estaban previstos varios vuelos de repatriación para sus ciudadanos, de los ⁠cuales unos 400 mil se encuentran en ​la región.

Un vuelo chárter británico partirá de Omán el miércoles por la noche, ⁠dando prioridad a los ciudadanos británicos vulnerables, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores británico.

Emirates, la mayor aerolínea internacional del mundo, dijo que todas las rutas hacia y desde Dubái permanecerán suspendidas hasta el 7 de marzo y que está operando un horario de vuelos “limitado” desde el Aeropuerto Internacional de Dubái y desde el Aeropuerto Internacional Maktoum.

El ‌Gobierno de Nueva ‌Zelanda informó que espera que un total de 121 vuelos de repatriación salgan del aeropuerto internacional de Dubái el miércoles.

Mientras tanto, Qantas operaba vuelos adicionales para repatriar a los británicos atrapados en Australia, pero tendría que hacer una escala para repostar en Singapur como alternativa a los hubs habituales de Oriente Medio.

Con el espacio ​aéreo muy restringido, muchas aerolíneas están llevando combustible adicional o haciendo paradas extra para repostar, como medida de precaución ante posibles ​cambios repentinos de ruta o trayectorias de vuelo más ​largas a través de corredores más seguros.