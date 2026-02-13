Aumentan empleos informales con las reformas laborales, mypimes las más afectadas: Diódoro Siller

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Diódoro Siller Argüello señaló que año con año se ha reducido el número de empleos formales, derivado de las reformas legislativas en materia laboral.

Dijo que dentro de la reforma que se aprobó para la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas se observa una afectación para los trabajadores en el pago de las horas extras ya que se incrementa hasta 12 horas el pago doble y a partir de la 13 se aplicará el pago triple.

Asimismo, dijo que las micro y medianas empresas son las que resultan más afectadas con modificaciones como el aumento en prestaciones laborales y al salario mínimo, sin recibir ningún tipo de incentivo fiscal a cambio.

“En vez de estar llevando a los trabajadores a la formalidad, los estamos ayudando o impulsando para que se vayan a la informalidad y eso pues definitivamente no puede ser el fondo de las reformas en materia laboral”.