Atentan contra regidora de Morena en Tecate: María Quijada está grave, pero su esposo falleció

En un ataque armado en la ciudad de Tecate resultó herida de gravedad la regidora de Morena, María Quijada, y murió su esposo Jesús Pereida.

La regidora gravemente herida de bala en diferentes partes del cuerpo fue trasladada a Estados Unidos, para ser atendida en un hospital de California. Fuentes señalaron que su estado es crítico.

Trascendió además que la hija de la edil morenista también sufrió heridas de bala, al igual que uno de sus escoltas.

El atentado se registró este martes 14 de julio, a las 17:17 horas, en la calle Coyuca de la colonia La Hacienda de Tecate.

La regidora María Quijada y Jesús Pereida se encontraban en un vehiculo Kia, placas de circulación 9TWY116.

Jesús Pereida fue asesor de seguridad durante la anterior administración del Gobierno Federal, ocupó de cargos de seguridad pública en los gobiernos municipales de Tijuana y Tecate en las áreas de coordinación y estrategia.