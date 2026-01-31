Atentan contra la vida de un hombre en colonia Tierra y Libertad

Un hombre de 31 años de edad identificado como Jesús Martín García resultó con heridas por esquirla cuando fue atacado a balazos cuando circulaba a bordo de su camioneta Jeep liberty de color blanco modelo 2011 por el cruce de las calles Culhuacán y sandinistas en la Colonia Nacional.

El hombre logró escapar de sus agresores y llegó hasta un domicilio ubicado en la calle lucha popular y Boulevard Saucito en el Saucito donde familiares lo auxiliaron y lo llevaron a bordo de un vehículo particular a las instalaciones de la Cruz Roja ubicadas en la avenida Juan Escutia dónde se encuentran autoridades investigando asimismo el vehículo presenta al menos ocho impactos de bala calibre 9 mm, el cual fue asegurado en la colonia El Saucito.

En tanto en la Colonia Tierra y Libertad se está llevando a cabo un operativo de búsqueda de los presuntos agresores.