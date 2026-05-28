Ataque armado en fraccionamiento Monte Olivo; dejan a un hombre baleado

Durante la mañana de este jueves se registró un ataque armado en contra de un hombre de aproximadamente 35 años de edad al interior del fraccionamiento Monte Olivo ubicado en el circuito Calabria en la zona de Romanzza.

Autoridades en el lugar informaron que el lesionado junto con otras personas estaban en una fiesta donde les amaneció, cuando al parecer le hablan desde fuera y cuando sale le comienzan a disparar el hombre intenta refugiarse regresando al domicilio donde las balas lo alcanzaron lográndolo herir en brazo y espalda.

Elementos de la policía municipal fueron los primeros en llegar quienes solicitaron el apoyo de una ambulancia llegando paramédicos de Cruz Roja a quienes atendieron al lesionado y lo llevaron a un hospital para atención médica.

En el lugar se aseguraron varios casquillos percutidos de un arma al parecer caliente y 9 milímetros fue acordonado por las autoridades donde ya se encuentran agentes ministeriales y peritos de la Fiscalía investigando los hechos.