Atacan con drones la embajada de EU en Riad; se registra explosión e incendio

Reuters.- Un incendio se declaró en la embajada de Estados Unidos en la capital de Arabia Saudita, Riad, tras una explosión, dijeron a Reuters dos fuentes.

🇸🇦🇺🇸 | URGENTE: Primeras imágenes en Ruyadh tras el enorme incendio en la embajada de EEUU. pic.twitter.com/F9lx9y7y6J — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 3, 2026

Hasta el momento, ninguna autoridad de los dos países ha informado sobre lo sucedido.

La Guardia Revolucionaria iraní anunció este lunes el lanzamiento de la decimotercera ola de ataques contra bases estadounidenses en países de la región como Kuwait y Emiratos Árabes Unidos, así como contra Israel.

Una decena de drones impactaron la base de la Marina estadounidense Arifjan, en Kuwait, y otro ataque tuvo como blanco “uno de los puntos de concentración” de los estadounidenses en Dubái, según el comunicado, que indica que se espera que hayan causado muertos.

La televisión iraní publicó en redes sociales imágenes de otros supuestos ataques con misiles contra la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania y contra Tel Aviv, en el marco de una operación que Teherán ha bautizado “Promesa Verdadera 4”.

La agencia kuwaití KUNA confirmó que las sirenas sonaron en el país, mientras que el Ministro de Defensa de Kuwait anunció que se han detectado 178 misiles balísticos y 384 drones desde el inicio del conflicto, que han causado heridas a 27 militares.

También el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos indicó que sus defensas aéreas están repeliendo una andanada de misiles balísticos iraníes.

El Ministerio de Defensa de Qatar aseguró haber interceptado dos misiles antes de que impactaran sobre su territorio y recordó que el Ejército catarí “posee capacidades y recursos totales” para “defender su soberanía”.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel informaron que identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel.