Atacan a balazos a hombre en Riberas de Sacramento

Un hombre de 43 años resultó lesionado por proyectil de arma de fuego tras ser atacado al interior de su domicilio, en el cruce de las calles Río San Francisco y Río Po, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados ingresaron a la vivienda y dispararon contra la víctima, provocándole heridas en el brazo derecho, con orificios de entrada y salida.

Tras el ataque, los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de un vehículo Ford Fusion.

Paramédicos de una unidad de urgencias médicas brindaron atención al lesionado, mientras que elementos de corporaciones municipales, estatales y de la Secretaría de la Defensa Nacional implementaron un operativo en la zona.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.