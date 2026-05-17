Atacan a 3 sujetos con arma blanca en Cuauhtémoc, un fallecido

A las 23:35 horas del 16 de mayo, la Policía Municipal atendió un reporte de una persona sin vida en las calles Peras y Limones, en el Barrio Delicias.

En el lugar fue localizado un hombre, al parecer de la comunidad Rarámuri, que vestía una camiseta color guinda, pantalón de mezclilla azul, no usaba zapatos y estaba tirado en la vía pública. Presentaba, a simple vista, rastros de sangre en el abdomen.

Paramédicos de Cruz Roja acudieron a la escena y manifestaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

En el lugar había un hombre llamado Ramón C.V., de 19 años de edad, el cual expresó que la persona sin vida era su hermano que se llamaba Iván, tenía 22 años de edad.

Ramón presentaba lesiones por arma blanca en la cabeza, mientras que una tercera persona que se identificó como Ósmar Eduardo D.Ch., de 27 años de edad, presentaba heridas en la espalda, también de arma blanca.

Una persona que vio los hechos afirmó que las lesiones las causaron tres hombres con vestimenta oscura que tras el ataque salieron huyendo con rumbo desconocido.

Los lesionados fueron llevados a un hospital por paramédicos de Cruz Roja Mexicana, mientras que del fallecido se hizo cargo personal de la Fiscalía de Distrito Zona occidente.