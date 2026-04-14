Astronauta regresa de la Luna y así reaccionó su perrita

La astronauta estadounidense Christina Koch, integrante de la misión Artemis II, protagonizó un emotivo reencuentro con su perra Sadie al regresar a la Tierra tras su exitoso viaje alrededor de la Luna. Una cámara en su casa captó el instante en que Sadie la ve acercarse a la puerta: al abrirse, la perra se lanza hacia ella. Koch se arrodilló de inmediato para recibir la efusiva bienvenida. “Sigo convencida de que fui yo quien más disfrutó este momento”, afirmó.

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp