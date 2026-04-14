Astronauta regresa de la Luna y así reaccionó su perrita

La astronauta estadounidense Christina Koch, integrante de la misión Artemis II, protagonizó un emotivo reencuentro con su perra Sadie al regresar a la Tierra tras su exitoso viaje alrededor de la Luna. Una cámara en su casa captó el instante en que Sadie la ve acercarse a la puerta: al abrirse, la perra se lanza hacia ella. Koch se arrodilló de inmediato para recibir la efusiva bienvenida. “Sigo convencida de que fui yo quien más disfrutó este momento”, afirmó.

Astronaut Christina Koch reuniting with her dog after coming back from space 😭😭😭 pic.twitter.com/sKw3tLhq6M — Curiosity (@CuriosityonX) April 13, 2026