Así terminó el siniestro en tarimera al norte de la ciudad

Autoridades de esta capital emitió resumen de los hechos ocurridos ayer por la noche en una tarimera ubicada al norte de la ciudad.

  • Bodega consumida por el fuego, asi como colapso de las bardas perimetrales.
  • Predio con material de madera afectado en su totalidad
  • Una caseta tipo oficina dañada
  • Dos montacargas afectados
  • Un vehículo tipo pick-up con daños
  • Maquinaria diversa dañada
  • Un remolque afectado
    Estructuras cercanas:
  • Iglesia: daños por radiación
  • De los establecimientos o viviendas cercanas: tinacos y equipos de aire acondicionado

CORPORACIONES PARTICIPANTES Y PERSONAL
Bomberos:

  • 3 máquinas extintoras
  • 2 dispositivos aéreos
  • 2 cisternas
  • 1 unidad de rescate pesado
  • 36 bomberos operativos
  • 5 bomberos voluntarios
    Seguridad Pública:
  • 13 unidades
  • 18 elementos

Policía Vial:

  • 4 unidades
  • 6 elementos
    Servicios Médicos:
  • 2 unidades (CR y URGE)

Protección Civil Estatal:

  • 4 unidades
  • 8 elementos
    Protección Civil Municipal:
  • 7 unidades
  • 13 elementos
    Apoyo hidráulico:
  • 13 pipas de Mantenimiento Urbano
  • 4 pipas de JMAS
  • Unidades particulares en apoyo
    SEDENA:
  • Personal militar elementos

Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp