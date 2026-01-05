Así rescataron a un perro atrapado en un estanque helado

Un golden retriever fue rescatado el martes pasado tras quedar atrapado en un estanque helado en Rhode Island (EE.UU.).

El perro, llamado Phoenix, paseaba junto con su dueño cuando caminó sobre el estanque y cayó a través de una fina capa de hielo que cubría la superficie. El video muestra a uno de los rescatistas, con un traje protector, nadando hacia el animal, que esperaba pacientemente ser salvado.

El socorrista lo sujetó con fuerza y ambos fueron llevados sanos y salvos hasta la orilla.