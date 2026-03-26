Presunto asesino de perro Vico, enfrentará proceso de prisión preventiva en libertad

El presunto asesino del ejemplar del Grupo K-9 “Vico”, identificado como Luis Antonio L. H, hoy por la madrugada durante audiencia, se resolvió su situación legal, tras ser vinculado como posible responsable de dos delitos, por lo que el juez, impuso tres meses como plazo al cierre de este caso, ocurrido el pasado mes de febrero.

El caso está bajo la carpeta de investigación 257/2026. Hoy se dio continuidad a la audiencia que se celebró el pasado 18 de febrero en contra del imputado en mención, acusado de tentativa homicidio y maltrato animal.

En contexto. Fue la noche del siete de febrero cuando policías preventivos atendieron tres veces un llamado en el domicilio donde se encontraba el Luis Antonio; a la tercera llamada fue cuando intervinieron grupos especiales del K9 por la gravedad del asunto. Ahí fueron testigos de cómo el joven aparentemente intoxicado mató con un arma blanca al ejemplar de la DSPM, Vico, elemento de la dirección de seguridad pública municipal, además de intentar lesionar a los agentes policiacos que formaban parte del binomio canino.

Mientras lloraban a Vico. Luego de que el perro policía fuera despedido con honores, el presunto responsable se encontraba hospitalizado, ya que también fue lesionado por policías municipales, quedando bajo resguardo policial ya que enfrentaría delitos y faltas administrativas, entre ellas también, violencia familiar.

Ante la justicia. Tras salir del nosocomio, el joven hombre fue trasladado al Poder Judicial para que formara parte de la diligencia, la cual se llevó en una de las salas del Tribunal Superior de Justicia y que se prolongó por más de 12 horas, donde Luis Antonio quedó vinculado por ambos delitos y se impusieron 3 meses de plazo de cierre de investigación.

De acuerdo con el Tribunal de Justicia, las medidas cautelares que le fueron dictadas por el juez de control, consisten en la firma periódica ante el Instituto de Servicio Previos al Juicio cada 15 días, la entrega de documentos migratorios y el arraigo en su domicilio.

Es decir, Luis Antonio, lo único que no podrá hacer es salir de Chihuahua hasta que no se resuelva su situación legal.

Cabe recordar que el miércoles 18 de febrero, se estaría llevando la audiencia para poder fincar la responsabilidad al presunto responsable por el ataque a Vico; pero al conectarse al hospital y llevar a cabo la diligencia de manera remota, el médico informó que el joven no se encontraba en condiciones para comparecer, por lo que se recomendaba de una a dos semanas para que él estuviese en posición de hablar. Luego, el juzgador determinó que en tanto no se diga lo contrario por el director médico; quedaba suspendida la audiencia hasta nueva fecha, realizándose ayer 25 de marzo, ya con la presencia del presunto responsable en la sala correspondiente.