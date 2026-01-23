Asesinan a puñaladas durante la madrugada a adulto mayor

Al interior de un domicilio de la colonia Toribio Ortega, se registró un hecho violento. Acabaron con la vida de otro hombre de 62 años.



De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía, cerca de la una de la madrugada de este viernes al número de emergencia fue reportado el hallazgo de un hombre que no se movía con heridas de proyectil de arma de fuego al interior de un domicilio ubicado sobre la calle Luis Donaldo colosio 329 de la colonia Toribio Ortega.

Fue la vecina quien reportó a las autoridades indicando que habría entrado al domicilio al ver la puerta abierta y lo encontró al pie de la cama a la víctima.

Cuando arribaron agentes de la Policía Municipal y revisan el cuerpo descartaron las heridas por arma de fuego pero que tenía heridas de un arma punzocortante.

La víctima un hombre de 62 años de edad; el lugar fue acordonado para que agentes ministeriales y peritos de la fiscalía recabaron la evidencia en torno al hecho para una posterior investigación.