Asesinan a líder indígena ashéninka mientras patrullaba su territorio en la Amazonía peruana

Lima. Un líder indígena y defensor del medio ambiente fue asesinado en la selva amazónica peruana cuando patrullaba los territorios boscosos del pueblo ashéninka, informó este martes el gobierno de Perú.

De 57 años, el líder indígena ashéninka Américo Pascuala Tomisha, fue asesinado “mientras realizaba acciones de vigilancia territorial”, señaló el Ministerio de Cultura en un comunicado en X.

El crimen ocurrió el pasado domingo en un punto apartado de la región de Ucayali (este), fronteriza con Brasil, donde antes se han registrado otros atentados mortales contra miembros de comunidades originarias.

Las amenazas se han vuelto frecuentes contra líderes que denuncian la deforestación y explotación de la selva.

Según ORAU, que reúne 20 colectivos indígenas de la región, el dirigente “recibió impactos de arma de fuego”.

Su muerte se produjo “durante un enfrentamiento en tierras comunales con “terceros” que presuntamente extraían aceite de copaiba, usado en la medicina tradicional y la fabricación de barnices, precisó la organización en un comunicado.

Américo Pascuala había denunciado la presencia de invasores en su comunidad desde 2020.

“Este cobarde asesinato es lamentable, que no quede impune lo que pasa en nuestra Amazonía”, declaró Herlin Odicio, vicepresidente de ORAU, en una conferencia de prensa.