Jack Campbell, linebacker de Detroit, sufrió fuerte lesión y dejó el campo en camilla

En cada deporte, y sobre todo el futbol americano, las lesiones puede se pueden hacer presentes.

Ese fue el caso para Jack Campbell, linebacker de los Detroit Lions, quien durante el encuentro ante los Minnesota Vikings sufrió un fuerte choque.

El impacto fue tan duro que el encuentro se tuvo que detener para que el jugador fuera atendido.

¿Cómo fue la lesión de Jack Campbell en el Detroit-Minnesota?

Al inicio del cuarto periodo del partido, Jack Campbell se alistó para detener a T.J. Hockenson, quien se había hecho de un pase.

A su vez, Eric O’Neill, también buscó taclear al rival, por lo que la fuerza del impacto cayó sobre Campbell, quien ya no se pudo levantar.

Ante esto, los cuerpos médicos tuvieron que ingresar para darle la atención al jugador, a quien se inmovilizó antes de sacarlo en camilla del campo y llevado a un hospital.

Manda Detroit sus mejores deseos a Campbell

Mientras Jack Campbell era atendido en el césped, todo el equipo de los Lions hizo un círculo a su alrededor y se quedaron ahí hasta que el carrito con su compañero dejó el campo.

“Estamos pensando en él”, aseguró Dan Campbell, entrenador de Detroit, tras el partido que ganaron los Lions 19-15.

El linebacker llegó a Detroit en el draft de 2023, como la selección 18, y la temporada pasada fue incluido en el equipo All-Pro.

En mayo pasado, los Lions y Campbell acordaron una extensión de contrato hasta la temporada 2030.

💔 PRAYERS UP FOR JACK CAMPBELL! The Detroit Lions linebacker suffered a frightening injury during today’s game against the Minnesota Vikings. Campbell went down after making a tackle on Vikings tight end T.J. Hockenson. He appeared motionless on the field as medical staff rushed to his aid. He was carefully immobilised, placed on a stretcher and taken to a local hospital for evaluation of a neck injury. The Lions have not yet confirmed the full extent of the injury. Football comes second. Hoping Jack Campbell is safe and makes a full recovery. 🙏❤️ https://t.co/h7S0TqcMB2 — EasyEase (@EasyEase01) November 1, 2026

Con información de FoxSports