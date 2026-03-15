Asesinan a esposo de la presidenta municipal de Jerécuaro, Guanajuato

Eduardo Olvera García, esposo de la alcaldesa de Jerécuaro, Isabel Ascevedo Mercado, fue asesinado a balazos al interior de un bar de Guanajuato.

La agresión ocurrió alrededor de las 20:30 h del viernes 13 de marzo de 2026 en el establecimiento “Los Sabinos”, hecho en donde un segundo hombre también fue asesinado y dos personas más resultaron con lesiones.

“El Gobierno Municipal de Jerécuaro lamenta profundamente y condena enérgicamente los hechos ocurridos la noche de este viernes, en los que perdieron la vida Eduardo Olvera García, esposo de la Presidenta Municipal Isabel Ascevedo, y una persona más”, destacó el Ayuntamiento en un comunicado difundido en sus redes sociales.

“La comunidad de Jerécuaro se solidariza con los familiares de las víctimas ante estas irreparables pérdidas”, puntualizó.

La Presidencia Municipal de Jerécuaro indicó que se desplegó un operativo para dar con los responsables de la agresión armada, pero hasta el momento ninguna autoridad ha informado de personas detenidas.

La Fiscalía de Guanajuato ya realiza las investigaciones correspondientes por este hecho.

La Administración local dejó en claro que “colaborará plenamente con las autoridades estatales y federales” para esclarecer este ataque armado.

La gobernadora Libia Dennise García condenó este acto de violencia e instruyó mantener plena coordinación con autoridades federales y municipales para dar con los responsables.

Ante los hechos ocurridos la noche de este viernes en Jerécuaro, donde fallecieron dos personas, entre ellas Eduardo, esposo de la Presidenta Municipal Isabel Ascevedo, expreso mi solidaridad con la alcaldesa, con su familia y con los seres queridos de las víctimas en este… — Libia Dennise (@LibiaDennise) March 14, 2026

“Ante los hechos ocurridos la noche de este viernes en Jerécuaro, donde fallecieron dos personas, entre ellas Eduardo, esposo de la Presidenta Municipal Isabel Ascevedo, expreso mi solidaridad con la alcaldesa, con su familia y con los seres queridos de las víctimas en este momento tan difícil”, expuso.

“Condenamos cualquier acto de violencia. Estamos con la gente de Jerécuaro y con su alcaldesa”, agregó.

Con información de López-Dóriga Digital