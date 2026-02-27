Asesinan a adulto mayor en San Fco. de Borja, aseguran armas y vehículos

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado dio a conocer que ayer jueves se registró un homicidio doloso en San Francisco de Borja.

Explicó que el hallazgo se registró alrededor de las 13:00 horas, tratándose de un masculino identificado como Alfredo O., de 65 años de edad, el cual presentaba múltiples heridas de arma de fuego.

Asimismo se aseguró un arma corta tipo escuadra 38 súper, un cargador abastecido con 7 cartuchos y un cargador de calibre 38 súper.

Además, se aseguraron 2 vehículos, una RAM 2008 y una pick up Ford 2004; 39 casquillos calibre 223, 16 casquillos percutidos 7.63×39 y 3 casquillos percutidos de 38 súper.