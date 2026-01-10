Aseguran que Noroña volvió de Roma en asiento premier

El senador Gerardo Fernández Noroña regresó el pasado martes de Roma, Italia, en un asiento premier de Aeroméxico, de acuerdo una imagen difundida en Radio Fórmula.

Un vuelo redondo en esa categoría tiene un costo de 90 mil pesos, indica una cotización en la página de la aerolínea.

De acuerdo con esta versión, el morenista regresó a México el pasado 6 de enero, en asiento premier de un vuelo de Aeroméxico, categoría que incluye amenidades como más amplitud en el asiento, WiFi, menú con comida caliente y dos maletas documentadas.El senador morenista fue captado mientras dormía en su asiento, totalmente reclinado, según la imagen difundida en Radio Fórmula.

Este episodio recuerda el viaje del senador en business class a Francia, registrado en marzo del año pasado.

