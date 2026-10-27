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Aseguran más de 134 mil piezas de mercancía irregular en Michoacán

Personal de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, aseguró más de 134 mil piezas de mercancía con posibles irregularidades en materia de propiedad intelectual, durante la inspección de dos contenedores.

El operativo fue realizado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Entre los productos identificados se encuentran más de 80 mil figuras, 36 mil audífonos y 17 mil playeras deportivas, además de peluches, estuches y mochilas que presentaban marcas, logotipos e imágenes comerciales.

Con información de López-Dóriga Digital

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