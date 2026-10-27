Aseguran más de 134 mil piezas de mercancía irregular en Michoacán

Personal de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, aseguró más de 134 mil piezas de mercancía con posibles irregularidades en materia de propiedad intelectual, durante la inspección de dos contenedores.

En la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, personal de @AduanasMx, en coordinación con @SEMAR_mx y @SSPCMexico, aseguró más de 134 mil piezas de mercancía con posibles irregularidades en materia de propiedad intelectual. Durante la inspección de dos contenedores se identificaron diversos productos con marcas, logotipos e imágenes comerciales, entre ellos más de 80 mil figuras, 36 mil audífonos, 17 mil playeras deportivas, así como peluches, estuches y mochilas. Con estas acciones, se fortalecen la vigilancia aduanera para combatir el comercio ilícito, proteger los derechos de propiedad intelectual y garantizar un comercio exterior apegado a la legalidad. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 26, 2026

El operativo fue realizado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Entre los productos identificados se encuentran más de 80 mil figuras, 36 mil audífonos y 17 mil playeras deportivas, además de peluches, estuches y mochilas que presentaban marcas, logotipos e imágenes comerciales.

Con información de López-Dóriga Digital