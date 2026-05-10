Aseguran dos kilos de metanfetamina ocultos en paquetes de dulces en Morelia, Michoacán

En Michoacán, fuerzas federales decomisaron dos kilos de metanfetamina en una empresa de mensajería, el cual se encontraba oculto entre envolturas y cajas de dulces.

En Michoacán, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico y @SSPCMexico, con apoyo de un binomio canino adiestrado para la detección de narcóticos, aseguraron 2 kilos de metanfetamina ocultos en cajas de dulces en una empresa de mensajería. Resultado de… pic.twitter.com/nsyZk4f4Nm — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) May 9, 2026

Por medio un comunicado del Gabinete de Seguridad federal, se indicó que en dicho aseguramiento participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), además de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El decomiso ocurrió tras inspecciones aleatorias llevadas a cabo en una empresa de paquetería. Durante el recorrido por las diversas áreas del establecimiento, los agentes contaron con el apoyo de un binomio canino entrenado para la detección de estupefacientes.

Tras realizar un marcaje positivo en paquetes de dulces comprimidos, las autoridades procedieron a una inspección minuciosa.

En el interior de los envoltorios se hallaron cuatro paquetes de plástico que contenían una sustancia con las características físicas de la metanfetamina, con un peso aproximado de dos kilogramos.

La droga asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público para dar continuidad a las investigaciones y deslindar las responsabilidades legales correspondientes.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de actuar de manera coordinada para inhibir el contrabando de drogas, fortalecer los controles en empresas de mensajería y proteger la salud de la población”, se destacó en el comunicado.

Con información de López-Dóriga Digital