Aseguran casi 94 kilos de probable cocaína en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación tras el aseguramiento de 93 paquetes con probable cocaína, con un peso de 93 kilos 883 gramos, en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

De acuerdo con el informe policial, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Agencia Estatal de Investigación y Mando Único de Cuauhtémoc aseguraron una camioneta y un remolque, donde localizaron los paquetes rectangulares envueltos en cinta color canela, con diversos logotipos y leyendas.

El material contenía un polvo blanco con características similares a la cocaína y fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Federal en Chihuahua, que realizará las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

La indagatoria quedó a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), por posibles delitos contra la salud.