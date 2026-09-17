Aseguran armas largas, vehículos y cartuchos de alto calibre tras nuevo enfrentamiento en Nonoava

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, aseguró cuatro armas largas, cientos de cartuchos, equipo táctico y dos vehículos tras un nuevo enfrentamiento entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados, la tarde de ayer miércoles en el municipio de Nonoava.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, atendieron los reportes sobre la agresión de sujetos armados a los miliares en la cabecera municipal, sin que se haya registrado bajas

Durante la inspección en el lugar de los hechos se aseguró:

• Arma de fuego AK-47, marca Palmetto State, calibre 7.62 x 39mm.

• Arma de fuego AR-15, calibre 5.56 mm, marca KIAI, sin culata.

• Arma de fuego AR-15, marca Palmetto State Armory, calibre Multi, 5.56mm.

• Arma de fuego AK-47, marca Zastava, Serbia, calibre 7.62 x 39mm.

• 560 cartuchos calibre 7.62 x 39mm.

• 30 cartuchos calibre 5.56 x 45mm.

• 08 cargadores para calibre 7.62 x 39mm.

• 08 cargadores para calibre 5.56 x 45 mm.

• 02 chalecos de color negro.

• Vehículo marca Chevrolet, tipo Cheyenne, color rojo/verde, cabina sencilla, con placas del estado de Chihuahua.

• Vehículo marca Nissan, línea Rogue, color gris.

Todo lo asegurado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlo a disposición del Ministerio Público correspondiente.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos en coordinación con otras corporaciones e instituciones de Gobierno, así como llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.