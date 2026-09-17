Alistan Recicla 2026 para retirar residuos electrónicos de los hogares

Con el objetivo de evitar que aparatos electrónicos y otros residuos de manejo especial terminen en la basura doméstica o en el relleno sanitario, autoridades estatales y municipales anunciaron la edición 2026 del Recicla, que se realizará el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en la Plaza del Ángel.

El secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez Juárez, informó que durante ambas jornadas se instalará un centro de acopio para que los chihuahuenses puedan entregar artículos que ya no utilizan y que requieren una disposición diferente a la recolección ordinaria que realiza el Municipio.

Entre los materiales que podrán llevarse se encuentran televisiones, pantallas, celulares, tabletas, equipos de comunicación, copiadoras, faxes, estéreos, tocadiscos y otros aparatos electrónicos. También se recibirá vidrio, botellas, frascos, papel, cartón y tapitas de plástico, los cuales serán separados y canalizados a empresas u organizaciones encargadas de su reciclaje.

Valdez Juárez explicó que este tipo de residuos no debe colocarse directamente en los contenedores de basura, debido a que sus componentes requieren un manejo especial. Señaló que el propósito del Recicla es recuperar materiales que todavía pueden aprovecharse y reducir la cantidad de desechos que llegan al relleno sanitario.

La recepción se realizará de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde durante los dos días. Además, el director de Servicios Públicos Municipales, José Luis De Lamadrid, señaló que cuando se trate de un volumen considerable y las personas no cuenten con un vehículo para trasladarlo, podrán solicitar apoyo para su recolección.

Las autoridades destacaron que el Recicla representa una de las acciones más visibles de concientización ambiental que se realizan durante el año y llamaron a la población a revisar en sus hogares aquellos aparatos y materiales que permanecen almacenados sin uso para llevarlos a este punto de acopio y darles una disposición adecuada.