Pide Maru Campos reunión con Sheinbaum en la Torre Centinela y diálogo sobre el agua y el gusano barrenador

El pasado 15 de septiembre la gobernadora Maru Campos envió un oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para solicitarle una reunión con motivo de su próxima visita a Ciudad Juárez.

La mandataria estatal planteó en el oficio 3 peticiones:

Primera. Le pido que me permita recibirla personalmente a su llegada, como ha ocurrido en otras entidades. Sería para mi un honor darle la bienvenida en persona y decirle, de viva voz, que esta administración está en la mejor disposición de trabajar de la mano con la suya.

Segunda. Le pido que nos acompañe a una sesión de la Mesa Estatal de Seguridad en las instalaciones de la Torre Centinela, en Ciudad Juárez. Ahí podrá conocer de primera mano la infraestructura de inteligencia y videovigilancia que hemos construido, y los resultados que ha permitido alcanzar. También los mecanismos de coordinación que sostenemos con las Fuerzas Armadas y con las instituciones federales. Confío en que esa visita permitiría fortalecer la coordinación entre la Federación y el Estado, y despejar cualquier duda sobre el trabajo que Chihuahua realiza en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Tercera. Le pido que sostengamos una breve reunión de trabajo sobre dos asuntos de la más alta prioridad para Chihuahua. Su solución depende, en buena medida, de la coordinación entre ambos órdenes de gobierno:

El primero es el agua: cómo están nuestras presas, cómo van las negociaciones del Tratado de Aguas de 1944 y qué certidumbre podemos darles a nuestros agricultores para los próximos ciclos. Es un tema delicado. Por eso pienso que se atiende mejor si lo hablamos de frente y compartimos la información entre ambas administraciones.

El segundo es el gusano barrenador y la reapertura de la frontera para la exportación de ganado. La ganadería es una de las vocaciones más importantes de nuestro estado, y detrás del cierre hay miles de familias productoras que esperan desde hace meses una respuesta. Conocer la ruta y los tiempos que contempla el Gobierno Federal nos permitiría acompañarlas mejor y sumar los esfuerzos del estado a los suyos.

Asimismo, trascendió que la presidenta de la República envió invitación por escrito a la gobernadora Maru Campos para que la acompañe en la presentación de su Segundo Informe de Resultados en la ciudad fronteriza.