Prepara SCOP nueva ruta alterna para mejorar la movilidad por obras de puentes al norte de Chihuahua

_Las acciones buscan agilizar la circulación durante la construcción de los puentes en este sector de la ciudad_

La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) inició la habilitación de una nueva ruta alterna en el sector de la avenida Abolición de la Esclavitud, con el objetivo de ofrecer una opción adicional de circulación ante los trabajos que se desarrollan al norte de la ciudad de Chihuahua.

En el tramo ubicado detrás de la planta Coca-Cola, se realizan labores de trazo y nivelación, así como el retiro de material en el área donde comenzará la obra.

Como parte del proyecto, se contempla el ingreso de maquinaria para conformar y compactar el material existente, con el propósito de avanzar en la preparación de la vialidad y favorecer el flujo vehicular en esta zona de la capital.

La SCOP continuará con las labores para habilitar esta alternativa y reducir las afectaciones a la movilidad durante la ejecución de los puentes. Se exhorta a las y los automovilistas a conducir con precaución y respetar la señalización preventiva en las zonas de trabajo.