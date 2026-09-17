Lleva NutriChihuahua alimento a familias de Punta Oriente

La Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), a través del comedor móvil de NutriChihuahua llevó alimento a familias de la colonia Punta Oriente, como parte de las visitas que realiza para atender a las personas que más lo necesitan.

El titular de la dependencia, Jesús Carrillo, informó que durante esta jornada se distribuyeron más de 120 platillos calientes a personas adultas mayores, madres solteras y sus hijas e hijos, quienes agradecieron la llegada de la unidad y este servicio gratuito.

Comentó que NutriChihuahua es la gente que prepara los alimentos y quienes los reciben.

“Es el esfuerzo del Gobierno del Estado por llevar alimentación nutritiva y de calidad a toda la población”, añadió.

El funcionario platicó con doña Antelma, residente de Punta Oriente, quien comentó que conoció el comedor móvil cuando ofrecía el servicio en la colonia El Palomar.

Por ello, es que se acercó para solicitar que la unidad llegara a su sector, ya que busca ayudar a sus vecinas y vecinos que más lo necesitan y procura gestionar apoyos para ellos.

El diputado local Carlos Olson, quien estuvo presente en el acto, agradeció el compromiso de Gobierno del Estado con los sectores que más lo necesitan y destacó que estrategias como NutriChihuahua, ayudan a las familias a reducir la carga que representa procurar su alimentación.