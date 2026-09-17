Zona serrana con mayor rezago de vivienda en el estado



Una vivienda digna impacta directamente en la salud y bienestar de las familias, pero en Chihuahua las condiciones varían de forma alarmante según la región así lo indican datos del Observatorio Social de FECHAC:

Zona Serrana Sur: Lidera el rezago estatal con un 30.72% de carencia en calidad y espacios de vivienda.

Región Juárez: Concentra el mayor número de personas afectadas (84,593).

Servicios básicos: El piso de tierra y la falta de drenaje o agua entubada siguen siendo retos urgentes en zonas rurales.

Visualizar estas brechas es el primer paso para cambiarlas con el impulso de vivienda de interés social o proyectos de inversión privada