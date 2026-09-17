Talud del Relleno Sanitario arde por hora y media; investigan posible origen

Un incendio registrado durante la noche del miércoles en un talud ubicado en la entrada del relleno sanitario movilizó a personal de Servicios Públicos Municipales, quienes lograron contener las llamas antes de que alcanzaran otras áreas del sitio.

José Luis de Lamadrid, director de Servicios Públicos Municipales, informó que el fuego comenzó alrededor de las 22:00 horas y se extendió por una superficie aproximada de 10 por 40 metros, es decir, cerca de 400 metros cuadrados.

El funcionario precisó que el incendio ocurrió exclusivamente en el talud y se encontraba “muy lejos” de la celda donde actualmente se realiza el depósito y compactación de los residuos, por lo que no representó un riesgo para la operación del relleno sanitario.

De acuerdo con De Lamadrid, para las 23:00 horas el incendio ya estaba controlado y media hora después había sido completamente apagado. Sin embargo, trabajadores permanecieron en el lugar con maquinaria para realizar labores de cobertura y remojo, como medida preventiva ante una posible reactivación.

Sobre las causas, el director municipal señaló que hasta el momento no se cuenta con certeza sobre qué originó el fuego. Entre las hipótesis se contempla el llamado efecto lupa generado por la exposición al intenso sol durante la tarde, además de la posibilidad de que aerosoles, latas u otros residuos hayan funcionado como propagadores.

De Lamadrid destacó que también se mantiene especial atención sobre materiales como pilas y otros desechos que pueden permanecer enterrados y generar calor o provocar incendios posteriormente.

Finalmente, aseguró que las llamas no alcanzaron las membranas ni afectaron elementos estructurales de la celda, debido a que el área donde ocurrió el siniestro se encuentra separada de la zona actualmente utilizada para la disposición de basura.