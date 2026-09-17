“No necesitamos que nos juzguen desde afuera, sabemos los problemas”: Sheinbaum rechaza señalamientos de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó los señalamientos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien acusó que faltan acciones en México contra los cárteles y para la detención de funcionarios ligados al crimen organizado.

En su conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria pidió a Estados Unidos un informe sobre las acciones que han implementado en su territorio en contra del narcotráfico.

“Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos”, señaló.

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Sheinbaum afirmó que las autoridades de seguridad llevan a cabo acciones en México para detener a los miembros de la delincuencia organizada.

“En México estamos actuando (…) pero, ¿qué pasa del otro lado? Y eso es algo indispensable, ¿qué pasa con las armas que vienen de Estados Unidos a México?”, añadió.

En esta información solicitada, la presidenta mexicana dijo que se deben incluir las medidas de Estados Unidos contra el consumo de drogas.

“¿Qué se está haciendo con el consumo? Porque desde nuestra perspectiva es un asunto de salud pública de atención a los jóvenes (…) nadie está de acuerdo en que se produzca droga aquí para llevarla a Estados Unidos y hay que trabajar para que eso no ocurra, pero ¿qué pasa con quien consume allá?”, comentó.

Sheinbaum aseguró que el gobierno mexicano sí rinde cuentas diariamente y de manera anual; “estamos sujetos al escrutinio público todos los días y todos los días damos resultados”, dijo.

“Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera, sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días y lo informamos”, agregó.