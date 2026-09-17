Arranca Panel “Restauración de acuíferos a través de la agricultira y distrito de riego con agua residual tratada de Tabalaopa”

Esta mañana el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua (CEACH) dio arranque al Panel magistral; Restauración de acuíferos a través de la agricultura, distrito de riego con agua residual tratada Tabalaopa, destacan el proyecto que puede salvar en materia hídrica con la restauración de acuíferos mediante estrategias vinculadas con la actividad agrícola y el aprovechamiento de agua residual tratada. Presentación del proyecto de Distrito de Riego con Agua Residual Tratada Tabalaopa en el que participan Néstor Baeza Corral, presidente del CEACH, Mauro Parada Muñoz, Secretario de Desarrollo Rural, Fco. X. Valdés, CEO de Aqua et Terra Sustainable y Daniel Gutiérrez, Director Asociado de Financiamiento de NADBank.

“Todos trabajan en pro de que esTe proyecto funcione se necesita la ayuda de las autoridades para un proyecto a favor del agua en un estado en el que hemos batallado este año se esperaba el efecto del Niño pero no ha llovido”, comentó Baeza Corrales.

Por su parte Mauro Parada señaló que es este proyecto de agua reciclada es con el fin de dar un largo plazo con una agenda constante aun cuando los gobiernos cambien se continue con estos por el bien de miles de chihuahuenses

“Es un esfuerzo de como reutilizar el agua y el como hacerle ver a la capital del estado que este proyecto no es eterno, sino que una región tuviera una agenda hídrica con un plan de estudiar los cuatro acuíferos”, comentó.

La ciudad produce un agua buena que se pude dar una preserva de nutrientes tecnificando su uso de riego y dar agua a los habitantes esto una vez que se den los proyectos de mejora de la mano de la naturaleza con los mantos acuíferos.

Hidratante Parcelario Inteligente con la cantidad de agua precisa para el desarrollo del riego con un sistema de medición y precisión el cual favorece el uso de agua y ha sido probado en Aguas calientes

Actualmente existen 41 millones de metros cúbicos de agua potable y solo 27.3 millones de metros cúbicos son de agua regenerada en Tabalaopa los cuales tiene un déficit de 10 mil cúbicos y puede llegar con beneficios del proyecto con más de 2 mil millones de pesos para los productores según indico el CEO de Aqua et Terra Susteinable.