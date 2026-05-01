Aseguran armamento y vehículo con placas sobrepuestas en el municipio de Villa López

Al realizar la verificación de las placas en las bases de datos de la plataforma Centinela, el sistema arrojó que estas eran sobrepuestas, lo que derivó en una inspección exhaustiva de la unidad.

Tras la revisión, los elementos localizaron al interior del vehículo dos armas largas, 10 cargadores y 184 cartuchos útiles de diversos calibres, además de dos chalecos tácticos con sus respectivas placas balísticas.

Tanto el vehículo como el armamento y el equipo táctico fueron asegurados de inmediato y puestos a disposición del Ministerio Público para su debida investigación.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral de seguridad liderada por el secretario Gilberto Loya, la cual mantiene un despliegue constante en todas las regiones del estado para combatir la impunidad y retirar de las calles objetos que pongan en riesgo la tranquilidad de las y los chihuahuenses.