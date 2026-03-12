Aseguran arma larga y pick up robada en Uruachi

Durante las acciones del Operativo Conjunto efectuado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, para prevenir e inhibir delitos y brindar seguridad a la población en el municipio de Uruachi, aseguraron una pick up robada y un arma de fuego larga.

Durante el despliegue, recorrieron una brecha que conduce de la comunidad La Tableta a Gasogachi, en donde detectaron un vehículo abandonado de la marca GMC, línea Sierra, modelo 2019, color negro, que resultó con reporte de robo del 16 de febrero del 2026, en el estado de Texas, Estados Unidos.

Asimismo, fue asegurada un arma de fuego larga, tipo carabina, AR-15, calibre .223 de fabricación en los Estados Unidos, con su respectivo cargador, abastecido con 29 cartuchos útiles, calibres .223 que serán puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de los delitos, en coordinación con otras corporaciones e instituciones de Gobierno.