Asegura SSPE vehículo implicado en agresión contra Policías Estatales en Ciudad Juárez

Policías del Grupo Especial de Detectives de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) llevaron a cabo el aseguramiento de un vehículo Ford Expedition, color negro, el cual, de acuerdo con las investigaciones, guarda relación con el hecho violento ocurrido el pasado 8 de enero en contra de elementos de la Policía Estatal.

El aseguramiento se realizó durante la tarde de este sábado, cuando los agentes, como resultado de labores de investigación coordinadas con la Policía Ministerial, localizaron el automotor en el cruce de las calles Tito Guizar y De Las Cruces en la colonia Villas Colonial, mismo que cumplía con las características referidas por el área de Análisis Táctico, respecto a su posible participación en el atentado.

Tras la inspección correspondiente, el vehículo fue puesto a disposición de la autoridad competente para la continuación de las investigaciones.

Cabe señalar que, derivado del operativo policial implementado por la SSPE en Ciudad Juárez tras el hecho violento, a la fecha se ha logrado el aseguramiento de 10 vehículos relacionados directamente con el evento, así como la detención de 20 presuntos implicados.

Estas acciones reafirman la efectividad de la Policía Estatal en el combate a la delincuencia organizada, como resultado de la estrategia de seguridad pública impulsada por Gilberto Loya, bajo la premisa de que con seguridad damos resultados.