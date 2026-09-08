Asegura Policía Municipal 357 motocicletas en lo que va del año

Como resultado de los operativos preventivos y filtros de seguridad implementados en distintos puntos de la ciudad, la Dirección de Seguridad Pública Municipal ha asegurado 357 motocicletas en lo que va del año.

Las acciones forman parte de la estrategia de prevención que mantiene la corporación mediante revisiones a motocicletas, el operativo Cero Tolerancia y el apoyo de la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital (PECUU), que permite identificar unidades que presentan alguna irregularidad o cuentan con reporte de robo.

Una vez que una motocicleta es asegurada y trasladada para su resguardo, la Dirección de Seguridad Pública Municipal brinda un plazo de cuatro meses para que la persona propietaria acredite legalmente la propiedad y realice el procedimiento correspondiente para recuperarla.

Actualmente, 57 motocicletas se encuentran en espera de que sus propietarios acrediten debidamente la propiedad, por lo que aún pueden realizar el procedimiento correspondiente para solicitar su devolución dentro del plazo establecido.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal exhorta a quienes tengan alguna motocicleta asegurada a realizar oportunamente el trámite correspondiente, presentar la documentación que acredite su propiedad y solicitar su devolución.