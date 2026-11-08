Asegura FDZS más de 55 kilos de metanfetamina y detiene a dos tras cateo en colonia San Uriel

– También se aseguraron armas de fuego, un vehículo y objetos de interés criminalístico

Como resultado de una investigación por delitos contra la salud, la Fiscalía de Distrito Zona Sur ejecutó una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Fresnito, de la colonia San Uriel, en la ciudad de Parral, que derivó en el aseguramiento de una importante cantidad de droga, diversos objetos de interés criminalístico y la detención de dos personas.

La diligencia, realizada ayer por la tarde, estuvo encabezada por Agentes del Ministerio Público y contó con el apoyo de elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Unidad de Servicios Periciales.

Como resultado de la intervención, en el lugar se detuvo a José Abel C.F. y Erick D.V., de 38 y 28 años de edad, respectivamente, a quienes se les aseguró lo siguiente:

– 110 bolsas de plástico que contenían 55.106 kilogramos de metanfetamina.

– 04 envoltorios de plástico 26.46 gramos de cocaína.

– 01 arma de fuego tipo rifle sin calibre ni matrícula visible.

– 01 carabina sin marca ni calibre visible.

– 01 pistola de utilería.

– 26 cartuchos calibre .223.

– 19 cartuchos calibre 30-30.

– 03 cargadores calibre 9 milímetros desabastecidos

– 02 básculas grameras.

– 01 báscula digital convencional.

– 01 vehículo marca Lincoln, linea MKX, modelo 2016, de color negro.

Tras informarles sus derechos, los detenidos, junto con lo asegurado, quedó a disposición de esta representación social, a fin de realizar las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).