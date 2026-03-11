Asaltan zapatería en la colonia Los Arquitos; ladrón huye con 7 mil pesos

Un sujeto armado con un arma blanca asaltó una zapatería ubicada en el cruce de las avenidas Teófilo Borunda y Dobladó, en la colonia Los Arquitos, donde amagó a la encargada del establecimiento para despojarla de dinero en efectivo.

De acuerdo con el reporte, el individuo ingresó al local y bajo amenazas obligó a la empleada a entregarle aproximadamente 7 mil pesos en efectivo, para posteriormente huir del lugar a pie con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio tras el reporte al número de emergencias, donde tomaron nota de lo ocurrido e iniciaron la búsqueda del presunto responsable en la zona, sin que hasta el momento se reporte su detención.